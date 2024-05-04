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В МИД РФ отвергли обвинения НАТО в гибридных атаках со стороны России

Захарова назвала дезинформацией обвинения НАТО в проводимых РФ гибридных атаках

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла дезинформацией обвинения НАТО в адрес России, которая якобы проводит гибридные атаки против стран блока. Ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.

«Североатлантический альянс и руководство отдельных государств-членов занимаются тем, что у них получается лучше всего --дезинформацией», — отметила дипломат.

По ее словам, взвинчивание градуса «антироссийской истерии» проводится для того, чтобы оправдать невиданные масштабы милитаризации Европы.

Она напомнила, что Североатлантический альянс развязал против России гибридную войну во всех операционных средах и на всех географических направлениях.

Накануне Захарова раскрыла «формулу мира» по Украине. Дипломат охарактеризовала такой вывод как «грандиозное признание».

В конце апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа российских войск и президента РФ Владимира Путина в конфликте на Украине будет очень дорого стоить Североатлантическому альянсу.

Ранее в США сравнили темпы производства боеприпасов в РФ и западных странах.

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