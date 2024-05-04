Стало известно, сколько россияне за год потратили на музыку по подписке

Россияне по итогам 2023 года потратили на музыкальные подписки 24,8 млрд рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ).

При этом большинство пользователей стримингов предпочитают слушать музыку бесплатно с рекламой. Так, из 76,3 млн среднемесячной аудитории музыкальных сервисов за подписку платят всего 21,7 млн.

В основном россияне пользуются отечественными платформами. Их доля рынка в прошлом году составила 95%. Остальные продолжают использовать иностранные музыкальные стриминги, в основном Apple Music.

До этого сообщалось, что российские кинотеатры до сих пор не восстановились после огромных убытков от массовых отмен голливудских премьер. Ускоренный выпуск отечественных фильмов и дорогие билеты не спасли прокатчиков.

Ранее в Госдуме призвали запретить рекламу в заблокированных на территории РФ соцсетях.