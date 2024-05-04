Семья спецназовца Ульмана отрицает информацию о его смерти на СВО

Семья экс-командира группы спецназа ГРУ (Главное управление Генерального штаба ВС РФ, больше известное под прежним названием как Главное разведывательное управление) капитана Эдуарда Ульмана отрицает его гибель в ходе специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Об этом заявила заместитель председателя общественной организации «Женщины Бурятии» Наталья Коробенкова, передает «Коммерсантъ».

По ее словам, супруга Ульмана находится в недоумении от распространяемой в СМИ информации о гибели ее мужа.

«Журналисты публикуют непроверенные сведения, ссылаясь на меня и других людей. Семья капитана Ульмана обладает данными о том, что он погиб еще в 2007 году. Ничего другого они заявить не могут», — добавила женщина.

При этом Коробенкова отметила, что официальных данных о гибели Эдуарда Ульмана нет.

О смерти экс-командира группы спецназа ГРУ сообщило издание «Новая Бурятия».

В 2002 году Ульмана обвиняли в расстреле автомобиля с мирными жителями Чечни. В 2007-м ему вынесли обвинительный приговор. При этом еще до вынесения приговора спецназовец и двое других фигурантов дела исчезли, а позже были объявлены в федеральный розыск.

В апреле в Екатеринбурге главу Союза десантников Урала Евгения Тетерина осудили на девять лет за взятку, но отпустили из-за участия в СВО.

До этого сообщалось, что в 2023 году число военных, осужденных за убийство, составило 116.

До этого в Якутии вернувшийся с СВО рецидивист убил «Лучшего учителя России».