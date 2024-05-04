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В Токмаке возросло число пострадавших от обстрела ВСУ

Число пострадавших при обстреле ВСУ пятиэтажки в Токмаке возросло до пяти

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Количество пострадавших от обстрела многоквартирного дома в Токмаке Запорожской области возросло до пяти. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«В Токмаке в результате вчерашнего обстрела ВСУ пострадало пять местных жителей. Из них двое раненых госпитализированы в больницы региона», — говорится в сообщении.

3 мая губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по многоквартирному жилому дому в Токмаке.

Позже появилась информация, что ВСУ ударили по городу управляемым активно-реактивным снарядом M982 Excalibur. Согласно информации оперативных служб, снаряд американского производства обладает GPS-наведением и увеличенной дальностью.

4 мая стало известно, что Донецкая народная республика за прошедшие сутки, 3 мая, 21 раз подверглась обстрелам со стороны Украины.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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