В Токмаке возросло число пострадавших от обстрела ВСУ

Количество пострадавших от обстрела многоквартирного дома в Токмаке Запорожской области возросло до пяти. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«В Токмаке в результате вчерашнего обстрела ВСУ пострадало пять местных жителей. Из них двое раненых госпитализированы в больницы региона», — говорится в сообщении.

3 мая губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по многоквартирному жилому дому в Токмаке.

Позже появилась информация, что ВСУ ударили по городу управляемым активно-реактивным снарядом M982 Excalibur. Согласно информации оперативных служб, снаряд американского производства обладает GPS-наведением и увеличенной дальностью.

4 мая стало известно, что Донецкая народная республика за прошедшие сутки, 3 мая, 21 раз подверглась обстрелам со стороны Украины.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.