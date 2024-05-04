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Ида Галич поделилась снимком врача скорой помощи: «В 34 вхожу красиво»

Блогерша Ида Галич напугала подписчиков видео с врачом скорой помощи

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galichida/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Ида Галич опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимок врача скорой помощи со спины, которого она вызвала в свой день рождения.

«Без паники. У меня защемило шею. В 34 вхожу красиво», — пояснила девушка.

Она также опубликовала видео, в котором врач заявляет, что с Галич все будет хорошо — если «бог даст». Он также поздравляет девушку с днем рождения.

Затем блогерша поделилась с поклонниками кадрами своего номера и отметила, что он стал похож на оранжерею из-за большого количества цветов. Галич поблагодарила поклонников за букеты и призналась, что обожает получать подобные подарки.

Ида Галич показала фигуру в крошечном бикини в день своего 34-летия. Именинница в преддверии своего дня рождения улетела с подругами в Сочи. Галич призналась, что выбрала для проживания свой любимый отель, арендовала кабриолеты и запланировала вечеринку.

«Анализируя свою жизнь, могу точно сказать, что не поменяла бы в ней ни одного дня, ни одного часа, ни одной секундочки. Я очень счастлива. Я благодарна. Спасибо всем за теплые слова», — написала знаменитость.

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