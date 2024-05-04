В «Зените» не увидели ничего страшного в поражении от «Динамо»

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра оценил поражение петербургского клуба от московского «Динамо» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), встреча завершилась со счетом 0:1. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Понятно, что никто не хочет проигрывать, но это футбол. Бывают такие игры, когда ты много владеешь инициативой, а у твоих ворот возникают два момента. Они забивают, ты не забиваешь. Поэтому ничего страшного не произошло», — заявил специалист.

«Зенит», которым руководит Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший также 50 очков. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

В следующем туре национального первенства «Зенит» на выезде сыграет с воронежским «Факелом», игра состоится 6 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Динамо» сразится на домашнем стадионе с «Сочи». Игра, которая пройдет 5 мая, начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее стала известна самая прогрессирующая команда в РПЛ.