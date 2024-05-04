Автобренд Kia показал, как будет выглядеть обновленный кроссовер EV6

Корейская компания Kia показала первые изображения обновленного электрического кроссовера EV6.Об этом сообщает carscoops.com.

От дорестайлинговой версии новинка будет отличаться новыми фарами с более тонкими светодиодными полосами. Передняя решетка сохранит узнаваемую форму, но обновленный передний бампер станет еще рельефнее. Кроме того, появятся Можно также ожидать новый задний бампер и колеса.

Автомобиль оснастят обновленной информационно-развлекательной системой, новым рулем, цветами кузова и вариантами отделки салона. Также EV6 получит улучшенные электронные ассистенты водителя.

О двигателях ничего неизвестно, но, по данным издания, они достанутся EV6 с дорестайлинговой версии. Презентация модели состоится в четвертом квартале 2024 года. Сначала продажи начнутся в Корее, а затем в Европе и Северной Америке.

До этого стало известно, что в Европе начались продажи китайских автомобилей Xpeng G6. Дилеры марки в Нидерландах, Норвегии, Дании и Швеции открыли предзаказ на Xpeng G6. В частности, в Норвегии автомобиль будет стоить 410 тыс.норвежских крон (3,5 млн рублей по курсу на момент публикации). В прошлом году официальные представители Xpeng также объявили о планах выйти на рынок Великобритании, Германии и Франции.

Ранее сообщалось, что российские дилеры начали предлагать пикап Foton Tunland G7 за 3,57 млн рублей.