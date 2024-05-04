Россияне стали чаще покупать подержанные мотоциклы

Спрос на мотоциклы с пробегом в России по итогам первого квартала вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 9139 штук. Такие данные приводит агентство «Автостат».

При этом объем вторичного рынка мототехники в январе — марте оказался в 2,6 раза больше, чем первичный. Для сравнения: за первые три месяца года было продано 3516 новых мотоциклов.

Самым популярным брендом среди россиян была Honda. В первом квартале на эту японскую марку пришлось 20% российского рынка подержанных мотоциклов (1860 штук). В тройку лидеров вошли Yamaha (1426 штук) и Suzuki (875 штук).

Топ-5 замыкают BMW и Kawasaki. В период с января по март в РФ купили 851 и 777 мотоциклов с пробегом этих брендов соответственно.

Помимо этих пяти брендов только американскому Harley-Davidson удалось перешагнуть порог в 500 купленных россиянами мотоциклов с пробегом (566 штук).

До этого сообщалось, что в России рекордно выросли сроки автокредитов — почти до 6 лет.

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