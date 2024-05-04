Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Киркоров назвал своего преемника

Певец Киркоров назвал Лазарева своим преемником на эстраде

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Народный артист России Филипп Киркоров в выпуске шоу «Сплетни-шейкер» на МУЗ-ТВ в беседе с ведущим Олегом Пилягиным назвал своего преемника. Беседу цитирует издание «Вокруг ТВ».

В ответ на соответствующий вопрос он отметил, что все артисты разные.

«Пожалуй, это сегодня Сережа Лазарев. И, конечно же, по своему таланту… Очень неординарный, сложный Дима Билан», — рассуждает Киркоров.

Известно, что несколько лет назад Киркоров уже говорил о Сергее Лазареве как о преемнике.

«Раз мы играем в эти сказочные королевства музыкальные, то кому бы передал я трон? Да ему. Корону тоже ему», — не сомневался артист.

Накануне Киркоров отпраздновал свое 57-летие в компании близких людей дома после заявлений об отказе от грандиозного пиршества.

«День рождения никто не отменял. Все знают, что этот дом всегда открыт друзьям. Но сегодня мы вошли в правильную дверь и как видите она открыта…» — сказал на празднике Киркоров.

Ранее Лера Кудрявцева сравнила себя с Зюгановым.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами