Киркоров назвал своего преемника

Народный артист России Филипп Киркоров в выпуске шоу «Сплетни-шейкер» на МУЗ-ТВ в беседе с ведущим Олегом Пилягиным назвал своего преемника. Беседу цитирует издание «Вокруг ТВ».

В ответ на соответствующий вопрос он отметил, что все артисты разные.

«Пожалуй, это сегодня Сережа Лазарев. И, конечно же, по своему таланту… Очень неординарный, сложный Дима Билан», — рассуждает Киркоров.

Известно, что несколько лет назад Киркоров уже говорил о Сергее Лазареве как о преемнике.

«Раз мы играем в эти сказочные королевства музыкальные, то кому бы передал я трон? Да ему. Корону тоже ему», — не сомневался артист.

Накануне Киркоров отпраздновал свое 57-летие в компании близких людей дома после заявлений об отказе от грандиозного пиршества.

«День рождения никто не отменял. Все знают, что этот дом всегда открыт друзьям. Но сегодня мы вошли в правильную дверь и как видите она открыта…» — сказал на празднике Киркоров.

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