На Украине подтвердили гибель пилота из США при крушении Су-27

Украинская военная прокуратура подтвердила, что на борту самолета Су-27, который разбился во время учебно-боевого вылета в Винницкой области, находился пилот из США, передает РИА «Новости».

«По данным Генерального штаба ВС Украины с места трагедии, оба пилота, один из которых — офицер воздушных сил вооруженных сил Украины, второй — военнослужащий ВВС Национальной гвардии США, погибли», — сообщили в военной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что генштаб Украины удалил сообщение о гибели пилота из США при крушении Су-27.