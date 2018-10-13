В Совфеде обозвали Омеляна и предложили ему сходить на передовую в Донбасс

Сенатор Франц Клинцевич назвал министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна «яйцеголовым мальчиком» и предложил ему лично принять участие в боевых действиях. Слова представителя Совета Федерации передает РИА «Новости».

Ранее Омелян предложил украинцам «вернуть Кубань и Москву», если те хотят посещать Россию.

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Клинцевич посчитал, что Омеляну следует перейти от «теории» к «практике».

«Поэтому предлагаю дать этому яйцеголовому мальчику автомат в руки и отправить на передовую в Донбасс, чтобы он на собственной шкуре испытал, что такое война», — сказал Клинцевич.

Он предположил, что после такого опыта у Омеляна не будет желания принимать участие в боевых действиях.