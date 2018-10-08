В Индии отреагировали на угрозы санкций США из-за российского оружия

Глава штаба сухопутных войск Индии Бипин Рават заявил, что страна осознает риски введения против нее санкций США из-за покупки российского оружия, передает New Indian Express.

В то же время он отметил, что Индия «ведет независимую политику».

По его словам, хоть Индия и поддерживает контакты с США из-за необходимости в технологиях, но не станет отменять свои решения из-за страха санкций.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в ходе визита Владимира Путина в Нью-Дели был заключен контракт на поставку Индии С-400.