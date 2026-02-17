Названа дата выхода сериала с Михаилом Ефремовым

Режиссер Кальварский сообщил, что сериал с Ефремовым выйдет в 2027 году

Режиссер нового сериала с Михаилом Ефремовым Сергей Кальварский рассказал РИА Новости, что проект выйдет в 2027 году.

Съемки картины пройдут в Москве. По словам Кальварского, Ефремов сыграет положительную роль.

14 февраля в Москве состоялся

первый закрытый показ спектакля «Без свидетелей» с Михаилом Ефремовым в главной роли.

Мероприятие посетили Сергей Шакуров, Александр Адабашьян, Николай Бурляев, Александр Цыпкин, Михаил Горевой, Дмитрий Бикбаев, Светлана Тома. Перед началом спектакля режиссер Никита Михалков вышел на сцену и произнес речь. Он заранее извинился перед зрителями за то, что будет вносить правки по ходу постановки.

Премьерные показы спектакля «Без свидетелей» пройдут в театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова 25 и 26 марта.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО.

Ранее Штурм не смогла попасть на спектакль с Ефремовым.