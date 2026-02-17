Роскачество назвало лучшие российские крепленые вина

Роскачество признало «Черного полковника» и «Черного доктора» лучшими среди российских крепленых вин. Исследование опубликовано на сайтеорганизации.

«Абсолютным лидером исследования стало вино «Черный Полковник», произведенное в Крыму исторической винодельней «Солнечная долина». Вино получило оценку 90,9 балла. Очень близкую оценку в баллах получило другое вино того же предприятия — «Черный Доктор», набравшее 90,8 балла», — говорится в материале.

Кроме того, в топ-5 оказались «Коктебель. Ркацители», «Портвейн Крымский Солнечной Долины», а также «Нектар. Гранд Десерт. Шато Тамань Резерв, 2021».

В категории марочных вин традиционно высокие результаты показали моносортовые, то есть из одного сорта винограда. В первую пятерку вошли «Массандра. Мускат Белый Южнобережный», «Фанагория. Кагор», «Фанагория. Солера», «Шато Ай-Даниль. Джаннет Крым Мускат белый, 2018» и «Фанагория. Портвейн».

14 февраля сообщалось, что поставки вина из стран Евросоюза в Россию по итогам прошлого года сократились на 14%, достигнув минимального уровня за последние девять лет.

В 2025 году РФ закупила у ЕС вина на €520 млн. Такой показатель стал наименьшим с 2016 года. В декабре поставки вина сократились в месячном выражении на 24% — до минимальных с июня 2025 года €41,6 млн. При этом в годовом выражении произошел рост в 1,5 раза.

Наибольшую долю европейского экспорта в РФ составили тихие вина в бутылках объемом до двух литров (€272,9 млн), а также игристые вина (€246,2 млн).

Ранее в падении спроса россиян на алкоголь заметили тревожный сигнал.