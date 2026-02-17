Петербуржец разбил машину бывшей девушки в отместку за расставание

В Петербурге перед судом предстанет 46-летний местный житель, который повредил автомобиль бывшей сожительницы из-за расставания. Об этом сообщает городская прокуратура.

Инцидент произошел на проспекте Ветеранов. Обвиняемый подошел к машине марки Geely Coolray и нанес по ней не меньше семи ударов ногами. Разбились левое зеркало, передняя левая дверь и крылья.

На допросе мужчина признался, что не сдержал эмоций из-за конфликта на почве расставания с бывшей девушкой — хозяйкой автомобиля. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, материалы расследования направлены в суд. Фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы. Владелица авто оценила причиненный ущерб в 115 тысяч рублей.

До этого в Саратове мужчина напал на свою бывшую сожительницу с ножом, который он заранее спрятал в букете цветов. 51-летний мужчина стал угрожать женщине и несколько раз ударил ее по лицу.

Ранее россиянин пытался вернуть возлюбленную и сжег ее машину.