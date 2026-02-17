В России звезда фильма «9 рота» пойдет под суд из-за фейков об армии

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) и направила дело в Басманный суд Москвы для заочного рассмотрения. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным следствия, Смольянинов в интервью, которое он дал из-за рубежа, сообщил заведомо ложные сведения о Вооруженных силах России с целью возбуждения национальной ненависти и вражды. Актер объявлен в международный розыск, на его имущество в России наложен арест.

Смольянинов, ставший звездой после выхода фильма «9 рота», уехал из России после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. В настоящее время он живет в Латвии. При этом, как стало известно kp.ru, актер продолжает зарабатывать в РФ. Издание, ссылаясь на данные сервиса сервиса Rusprofile, выяснило, что Смольянинов зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в Московской области еще в 2008 году. Его ИП специализируется на исполнительском искусстве и занимается производством фильмов, телепрограмм и рекламных материалов.

В январе 2023 года Минюст России внес Смольянинова в реестр иноагентов, а в мае 2024 года включил в список террористов и экстремистов.

Ранее Смольянинов в разговоре с пранкерами заявил, что хочет стать гражданином Украины.