Долина споет на юбилейном концерте Майданова

В Кремлевском дворце пройдет концерт к 50-летию Майданова
Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

Певец Денис Майданов проведет концерт в Государственном Кремлевском Дворце. Об этом сообщили на сайте площадки.

Выступление приурочено к 50-летию Майданова. На концерте споют Лев Лещенко, Николай Басков, Олег Газманов, Филипп Киркоров, Александр Маршал, Михаил Шуфутинский, Лариса Долина, Александр Иванов, Елена Север, группа «Земляне», Хор Турецкого, Александр Буйнов, Сергей Войтенко, МАЙВЛ, Родион Газманов, Руслан Алехно, Елизавета Долженкова, Александра Воробьёва, Глеб Матвейчук.

Майданов родился 17 февраля 1976 года, с подросткового возраста играл на гитаре. В 2001 году переехал в Москву и работал поэтом и композитором-песенником для российских исполнителей. В 2017 году стал заслуженным артистом России.

16 февраля президент России Владимир Путин удостоил певца Дениса Майданова почетного звания народного артиста России.

Звание музыкант и депутат Госдумы Майданов получил с формулировкой «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Ранее Лариса Долина лишилась еще одного концерта на фоне скандала с квартирой.
 
