В Киеве опубликовали видео полета «российского Су-27» над украинскими кораблями

Украинские военные опубликовали видео, на котором показан полет якобы российского Су-27 около украинских кораблей, передает РИА «Новости».

В подписи под видео говорится, что корабли украинских военно-морских сил в этот момент выполняли задания в рамках стратегических учений «Казацкая воля-2018».

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Никаких подтверждений того, что самолет принадлежит российским ВКС, на данный момент нет.

Ранее ВМС Украины обвинили Россию в создании «опасных инцидентов» и пожаловались на действия российских кораблей и самолетов в Керченском проливе.