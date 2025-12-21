Российским военным предложили уникальное корейское оружие для ударов по Украине

Северокорейская баллистическая ракета «Хвасон-11» («Hwason-11») может стать альтернативой российским «Кинжалам» и «Искандерам» в зоне специальной военной операции. Об этом заявил военный эксперт Владимир Хрусталев в публикации в Telegram-канале «Военный осведомитель».

Эксперт предложил присмотреться к этому уникальному в своем семействе оружию производства КНДР для тестирования его в зоне СВО.

«В свете уже открыто озвученной войны против стратегической инфраструктуры противника имеет смысл внимательнее рассмотреть те возможности, какие есть у нашего союзника — КНДР. <...> Объективно существует большая ниша в зоне СВО, где «Хвасон-11 «со сверхтяжелыми ГЧ (головными частями. — прим. ред.)» смотрятся оптимально», — написал Хрусталев.

По его словам, эта ракета способна преодолевать расстояние в 90-500 км и уничтожать крупные инфраструктурные объекты противника, пробивая не только защитную обваловку от дронов, но и мощные железобетонные стены. Хрусталев отметил, что эти ракеты подходят против целей, с которыми не справятся типичные беспилотники-камикадзе и которые устойчивы для «Искандеров» и «Кинжалов» с их неядерными боеголовками меньшей массы. При этом они обойдутся России дешевле, чем баллистические ракеты средней дальности «Орешник».

Хрусталев предложил для начала протестировать «Хвасоны» пусками по одним и тем же большим стационарным целям, а затем расширить список целей на зону СВО.

До этого военный обозреватель «Газеты.Ru» полковник в отставке Михаил Ходаренок рассказал о роли «Орешника» и С-500 в возможной войне с НАТО.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что ядерные силы страны должны быть в полной боеготовности.