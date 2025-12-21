На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российским военным предложили уникальное корейское оружие для ударов по Украине

Эксперт Хрусталев предложил ВС РФ протестировать корейскую «Хвасон-11» на Украине
true
true
true
close
Lee Jae-Won/Global Look Press

Северокорейская баллистическая ракета «Хвасон-11» («Hwason-11») может стать альтернативой российским «Кинжалам» и «Искандерам» в зоне специальной военной операции. Об этом заявил военный эксперт Владимир Хрусталев в публикации в Telegram-канале «Военный осведомитель».

Эксперт предложил присмотреться к этому уникальному в своем семействе оружию производства КНДР для тестирования его в зоне СВО.

«В свете уже открыто озвученной войны против стратегической инфраструктуры противника имеет смысл внимательнее рассмотреть те возможности, какие есть у нашего союзника — КНДР. <...> Объективно существует большая ниша в зоне СВО, где «Хвасон-11 «со сверхтяжелыми ГЧ (головными частями. — прим. ред.)» смотрятся оптимально», — написал Хрусталев.

По его словам, эта ракета способна преодолевать расстояние в 90-500 км и уничтожать крупные инфраструктурные объекты противника, пробивая не только защитную обваловку от дронов, но и мощные железобетонные стены. Хрусталев отметил, что эти ракеты подходят против целей, с которыми не справятся типичные беспилотники-камикадзе и которые устойчивы для «Искандеров» и «Кинжалов» с их неядерными боеголовками меньшей массы. При этом они обойдутся России дешевле, чем баллистические ракеты средней дальности «Орешник».

Хрусталев предложил для начала протестировать «Хвасоны» пусками по одним и тем же большим стационарным целям, а затем расширить список целей на зону СВО.

До этого военный обозреватель «Газеты.Ru» полковник в отставке Михаил Ходаренок рассказал о роли «Орешника» и С-500 в возможной войне с НАТО.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что ядерные силы страны должны быть в полной боеготовности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян хотят внести в единую базу. Что за номера IMEI для этого нужны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами