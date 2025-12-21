«Вот машина, вот болото»: авто с человеком упало в водоем после кульбита

Под Выксой авто с человеком опрокинулось в болото и попало на видео

В Нижегородской области автомобиль с человеком опрокинулся на дороге и упал в болото. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Машина кувыркнулась в пруд под Выксой. По словам жителей Шиморского, водитель не справился с управлением и сначала протаранил дерево, а потом улетел в водоем. Из салона выкарабкался мужчина — с ним все в порядке», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что в момент аварии транспорт перевернулся и упал на крышу. По словам очевидцев, во время кульбита водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. После произошедшего на место приехала супруга автомобилиста.

