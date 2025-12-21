На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Вот машина, вот болото»: авто с человеком упало в водоем после кульбита

Под Выксой авто с человеком опрокинулось в болото и попало на видео
true
true
true
close
Telegram-канал «Ni Mash»

В Нижегородской области автомобиль с человеком опрокинулся на дороге и упал в болото. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Машина кувыркнулась в пруд под Выксой. По словам жителей Шиморского, водитель не справился с управлением и сначала протаранил дерево, а потом улетел в водоем. Из салона выкарабкался мужчина — с ним все в порядке», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что в момент аварии транспорт перевернулся и упал на крышу. По словам очевидцев, во время кульбита водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. После произошедшего на место приехала супруга автомобилиста.

До этого в Хабаровске пьяный водитель сбил десятилетнего школьника на проезжей части. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобилист на большой скорости сбивает подростка, который от удара отлетает в сторону. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее последние секунды жизни пассажиров Toyota Ipsum попали на видео в Сибири.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян хотят внести в единую базу. Что за номера IMEI для этого нужны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами