В Британии назвали к перестройке отношений с Россией

The Spectator: в Европе признают, что игнорирование России не работает
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон прав, когда говорит, что Европе нужно возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в статье для журнала The Spectator написал британский политолог Марк Галеотти.

По словам Галеотти, в Европе «незаметно набирает популярность мнение», что игнорирование президента России «просто не работает». Он отметил, Путин не будет воспринимать всерьез отдельные европейские страны, и поэтому ЕС может привлечь его внимание, если будет действовать сообща, выдвинув «целостную европейскую точку зрения», которая будет отражать «континентальный консенсус».

Согласно позиции политолога, трио Великобритании, Франции и России должно «выйти на первый план» и положить начало перестройки отношений с Россией, которые «не могут быть отданы на диктат Белого дома».

«Россия никуда не денется, и нам нужно быть в состоянии не только влиять на любое разрешение конфликта, но и закладывать основу для мирных отношений. Пока что Путин даже не желает нас слушать», – приводит Галеотти слова некоего британского дипломата.

Политолог добавил, что Путин прислушается к европейцам только если они смогут «сказать ему что-то более полезное», чем «политические пустые мантры, которые до сих пор доминировали в европейской риторике».

19 декабря Макрон заявил, что Европе может быть полезно возобновить диалог с Владимиром Путиным. По словам французского президента, такие контакты должны вестись согласованно и в условиях полной прозрачности. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Путин готов вести диалог с французским лидером.

Ранее Медведев заявил о начале масштабного передела влияния в Европе.

