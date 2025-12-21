На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Орбан объяснил, что укрепит Украину

Орбан: только мир сможет укрепить Украину
true
true
true
close
Bernadett Szabo/Reuters

Украину может усилить только завершение конфликта с Россией. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал в видео, опубликованном в аккаунте в соцсети X.

«Война каждый день ослабляет Украину. И только мир сможет ее укрепить. Любой, кто действительно поддерживает Украину, обязан хотеть мира, причем прямо сейчас», — считает Орбан.

Он добавил, что стабильность Украины важна для Будапешта, а вот ослабление страны может иметь негативные последствия для Венгрии.

В недавнем выступлении на антивоенном митинге в Сегеде (Венгрия) Орбан сравнил главу европейской дипломатии Каю Каллас с Адольфом Гитлером и Наполеоном Бонапартом, а до этого заявил, что европейские чиновники подталкивают ЕС к войне с Россией, а Венгрия категорически выступает против этого.

Ранее Орбан предупредил о последствиях отправки войск на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян хотят внести в единую базу. Что за номера IMEI для этого нужны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами