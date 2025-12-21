Орбан объяснил, что укрепит Украину

Украину может усилить только завершение конфликта с Россией. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал в видео, опубликованном в аккаунте в соцсети X.

«Война каждый день ослабляет Украину. И только мир сможет ее укрепить. Любой, кто действительно поддерживает Украину, обязан хотеть мира, причем прямо сейчас», — считает Орбан.

Он добавил, что стабильность Украины важна для Будапешта, а вот ослабление страны может иметь негативные последствия для Венгрии.

В недавнем выступлении на антивоенном митинге в Сегеде (Венгрия) Орбан сравнил главу европейской дипломатии Каю Каллас с Адольфом Гитлером и Наполеоном Бонапартом, а до этого заявил, что европейские чиновники подталкивают ЕС к войне с Россией, а Венгрия категорически выступает против этого.

Ранее Орбан предупредил о последствиях отправки войск на Украину.