«Что-то нереальное»: Кержаков о Сафонове, который отбил пенальти со сломанной рукой

Экс-игрок Кержаков восхитился игрой вратаря «ПСЖ» Сафонова со сломанной рукой
Thaier Al-Sudani/Reuters

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков восхитился вратарем французского «ПСЖ» Матвеем Сафоновым, который отбил четыре пенальти в Межконтинентальном кубке с бразильским «Фламенго». Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Постфактум, конечно, это можно расценивать как что-то нереальное. А если говорить именно о переломе, вряд ли Матвей Сафонов это ощущал во время игры и серии пенальти, потому что, наверное, был огромный адреналин и эйфория», — отметил он.

Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Российский вратарь стал первым голкипером в истории Международной федерации футбола, кому покорилось такое достижение.

Позднее выяснилось, что по ходу матча Сафонов получил перелом руки, оценка его состоянию будет дана через три-четыре недели. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что перелом произошел во время третьего пенальти в ворота «ПСЖ».

До травмы Сафонов провел четыре матча в стартовом составе, включая Межконтинентальный кубок.

Ранее стало известно, от кого зависит судьба Сафонова в «ПСЖ».

Футбол. Чемпионат Франции
