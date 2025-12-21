На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия и США продолжают вести переговоры по Украине «в духе Аляски»

МИД РФ: Россия и США ведут переговоры по Украине в духе Аляски
Владимир Баранов/РИА Новости

Россия и США продолжают вести переговоры по Украине, опираясь на договоренности, достигнутые в Анкоридже. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

В то же самое время Европа всячески пытается помешать проведению переговоров, подталкивая президента Украины Владимира Зеленского к продолжению военных действий, отметил он.

»ЕС вывел себя из числа конструктивных участников урегулирования и, будучи одержим русофобией и подготовкой к «большой войне», не способен в этот круг вернуться», — добавил Пилипсон.

Переговоры по Украине проходят в Майами, США, 20 и 21 декабря.

По пути в США спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что некоторые силы пытаются сорвать мирный план США для Украины. Он также вспомнил свой предыдущий визит, когда снял видео с облаками и опубликовал его в соцсетях под названием «Х».

Ранее Ушаков рассказал, прорабатывается ли идея трехсторонней встречи РФ, США и Украины.

