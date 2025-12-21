Найдена причина рецидива рака желудка

Ученые из Института молекулярной и клеточной биологии A*STAR установили, что повторное развитие рака желудка запускают клетки, помеченные особым маркером AQP5. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Рак желудка часто рецидивирует: после операции или химиотерапии болезнь может исчезнуть, а затем вернуться через месяцы или годы, нередко уже с поражением печени или легких. Долгое время считалось, что за это отвечают так называемые раковые стволовые клетки — редкая популяция, устойчивая к стандартной терапии. Однако надежного способа отличить их от обычных опухолевых клеток до сих пор не было.

Команда A*STAR обнаружила, что ключевым маркером таких клеток является аквапорин-5 (AQP5) — белок, образующий водные каналы в мембранах клеток. В лабораторных моделях именно AQP5-положительные клетки активно формировали новые опухоли, тогда как клетки без этого белка почти не обладали такой способностью.

Когда исследователи выборочно уничтожали клетки с AQP5, опухоли резко уменьшались или исчезали полностью. Этот эффект сохранялся даже тогда, когда рак уже распространился на другие органы.

«AQP5 не просто «метка» — он напрямую усиливает агрессивные свойства клеток и помогает им переживать лечение», — отметили ученые.

Ранее для поиска стволовых клеток рака желудка пытались использовать другие маркеры, такие как CD44 или CD133, но они часто встречались и в здоровых тканях. В отличие от них, AQP5 оказался тесно связан именно с рецидивами.

По словам авторов, нацеливание терапии на AQP5-экспрессирующие клетки может стать способом снизить риск возврата болезни и увеличить шансы пациентов на длительную ремиссию.

