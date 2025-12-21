На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан рассказал, что может укрепить Украину

Орбан: Украину может укрепить только завершение конфликта с Россией
Jonathan Ernst/Reuters

Украину может укрепить только завершение военного конфликта с Россией. Таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, видеозапись его выступления опубликована в социальной сети X.

Он отметил, что «война ослабляет Украину».

«Мир — единственное, что может ее укрепить. Любой, кто действительно поддерживает Украину, должен хотеть мира прямо сейчас», — сказал венгерский премьер.

20 декабря Орбан в ходе выступления на антивоенном митинге в Сегеде (Венгрия) сравнил главу европейской дипломатии Каю Каллас с Адольфом Гитлером и Наполеоном Бонапартом.

До этого Орбан заявил, что европейские чиновники подталкивают Европу к войне с Россией, а Будапешт выступает категорически против этого. По его словам, Венгрия отказалась от военных займов для Украины, тесно сотрудничая со Словакией и Чехией как надежными и сильными партнерами. Он подчеркнул, что Будапешт отвергает войну и выступает за мир.

Ранее Орбан заявил, что в конфликте на Украине непонятно, кто на кого напал.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
