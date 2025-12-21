Эвелина Бледанс назвала картины дочери Любови Успенской мазней

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс раскритиковала творчество дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной. Об этом сообщает «Пятый канал».

Бледанс на закрытом предновогоднем вечере телеведущего Андрея Малахова показали несколько картин Плаксиной и предложили оценить работы. Артистка не знала автора и дала свою честную оценку. По мнению звезды, ее 12-летний сын «запросто намалюет» подобное.

«Ну если ты мне сейчас скажешь, что это стоит два миллиона долларов, я тоже не удивлюсь, но вообще, как по мне — это мазня, страшная кикимора в красной короне», — отметила знаменитость.

Как пошутила Бледанс, любую картину можно назвать искусством, если правильно подать.

«Если правильную философию подвести… Это женщина с крыльями… Она полурусалка… Руки ее завязаны в кольцо, то есть ее жизнь закольцована… Можно во всем найти свои смыслы! И художник, который представляет свое полотно, если он о нем правильно расскажет, то тут же ты почувствуешь: «Да, это искусство, это стоит себе приобрести», — заявила телеведущая.

