Ресторан разоблачил посетителя, который одержал победу на конкурсе по поеданию риса

Турист обманом выиграл 20 тысяч бат в конкурсе по поеданию карри, но попался

Иностранец обманул участников кулинарного состязания в Бангкоке ради приза в 20 тыс. бат. Об этом сообщает Thaiger.

Ресторан Gold Curry в Бангкоке известен своими гигантскими блюдам, а также тем, что предлагает денежные призы клиентам, которые смогут съесть огромные порции карри за определенное время.

12 декабря на официальной странице ресторана в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) были опубликованы фотографии, на которых сотрудники вручают денежное вознаграждение в размере 20 тыс. бат (51 тыс. рублей — прим. ред.Э) иностранцу, который съел 8-килограммовый карри за 40 минут.

Однако через несколько дней выяснилось, что клиент пошел на хитрость во время испытания на скорость. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как он ест карри руками, постоянно оглядываясь по сторонам, а затем быстро прячет несколько порций риса в карманы своих брюк.

Ресторан заявил, что он повторял это действие несколько раз, что позволило ему съесть блюдо за пять минут до истечения отведенного времени. Ресторан не уточнил, планирует ли подавать на клиента в суд или требовать возврата призовых денег.

