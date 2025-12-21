Ушаков ответил на вопрос о присутствии представителей Украины на переговорах в Майами

Ушакову не известно, могут ли у Дмитриева быть контакты с украинцами в Майами

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил журналистам, что не знает, присутствует ли делегация из Киева в Майами, где проводит переговоры глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев с представителями США, передает РИА Новости.

«Не знаю, есть ли там украинцы», — ответил Ушаков на вопрос о том, могут ли в Майами состояться контакты Дмитриева с украинской стороной.

До этого помощник президента заявил, что пока не видел обновленных предложений по мирному урегулированию конфликта на Украине после обсуждения его с Европой и Украиной.

Он выразил уверенность, что те предложения, которые выдвигают европейцы, «точно не улучшают возможности достичь долгосрочного мира».

По его словам, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев пока не проинформировал главу государства об итогах переговоров в Майами.

Переговоры по Украине проходят в Майами, США, 20 и 21 декабря.

По пути в США Дмитриев заявил, что некоторые силы пытаются сорвать мирный план США для Украины. Он также вспомнил свой предыдущий визит, когда снял видео с облаками и опубликовал его в соцсетях под названием «Х».

Ранее Ушаков рассказал, прорабатывается ли идея трехсторонней встречи РФ, США и Украины.