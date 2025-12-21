На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ушаков ответил на вопрос о присутствии представителей Украины на переговорах в Майами

Ушакову не известно, могут ли у Дмитриева быть контакты с украинцами в Майами
true
true
true
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил журналистам, что не знает, присутствует ли делегация из Киева в Майами, где проводит переговоры глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев с представителями США, передает РИА Новости.

«Не знаю, есть ли там украинцы», — ответил Ушаков на вопрос о том, могут ли в Майами состояться контакты Дмитриева с украинской стороной.

До этого помощник президента заявил, что пока не видел обновленных предложений по мирному урегулированию конфликта на Украине после обсуждения его с Европой и Украиной.

Он выразил уверенность, что те предложения, которые выдвигают европейцы, «точно не улучшают возможности достичь долгосрочного мира».

По его словам, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев пока не проинформировал главу государства об итогах переговоров в Майами.

Переговоры по Украине проходят в Майами, США, 20 и 21 декабря.

По пути в США Дмитриев заявил, что некоторые силы пытаются сорвать мирный план США для Украины. Он также вспомнил свой предыдущий визит, когда снял видео с облаками и опубликовал его в соцсетях под названием «Х».

Ранее Ушаков рассказал, прорабатывается ли идея трехсторонней встречи РФ, США и Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян хотят внести в единую базу. Что за номера IMEI для этого нужны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами