На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На видео попало, как автомобили с челябинками разбились в серьезном ДТП

В Челябинске на видео сняли, как машины с людьми разбились в жесткой аварии
true
true
true

В Челябинске иномарки столкнулись на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Вот момент аварии на Шершневской плотине! Там столкнулись две автоледи. Судя видео, 55-летняя автомобилистка на «Фольксваген Поло» не справилась с управлением. Машину занесло и выбросило на встречку. В нее врезался Opel Astra, — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как Volkswagen Polo выезжает на встречную полосу движения, врезается в дорожное ограждение, в этот момент в иномарку влетает Opel Astra. На записи также видно, как автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

По данным канала, в результате произошедшего никто не пострадал.

До этого в Хабаровске пьяный водитель сбил десятилетнего школьника на проезжей части. На кадрах видно, как автомобилист на большой скорости сбивает подростка, который от удара отлетает в сторону.

Ранее последние секунды жизни пассажиров Toyota Ipsum попали на видео в Сибири.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян хотят внести в единую базу. Что за номера IMEI для этого нужны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами