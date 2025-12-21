На видео попало, как автомобили с челябинками разбились в серьезном ДТП

В Челябинске на видео сняли, как машины с людьми разбились в жесткой аварии

В Челябинске иномарки столкнулись на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Вот момент аварии на Шершневской плотине! Там столкнулись две автоледи. Судя видео, 55-летняя автомобилистка на «Фольксваген Поло» не справилась с управлением. Машину занесло и выбросило на встречку. В нее врезался Opel Astra, — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как Volkswagen Polo выезжает на встречную полосу движения, врезается в дорожное ограждение, в этот момент в иномарку влетает Opel Astra. На записи также видно, как автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

По данным канала, в результате произошедшего никто не пострадал.

