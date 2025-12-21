РИА Новости: бывших заключенных в ВСУ после ранений снова отправляют в штурм

Бывших заключенных, служащих в Вооруженных силах Украины, продолжают направлять в штурмовые подразделения даже после полученных ранений. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, осужденные, привлеченные к службе, не имеют возможности после ранения быть списанными или переведенными на другие должности и фактически остаются только в статусе штурмовиков.

Источник напомнил, что в начале 2024 года украинские власти начали вербовать заключенных в штурмовые подразделения ВСУ. Речь идет примерно о 11 тыс. человек, освобожденных по процедуре условно-досрочного освобождения. При этом, как утверждается, обещанные им гарантии в дальнейшем выполнены не были.

До этого стало известно, что в составе спецбатальона «Шквал» 1-го отдельного штурмового полка ВСУ служили осужденные беременные женщины. Источник ТАСС подчеркнул, что украинское законодательство не предоставляет декретный отпуск для заключенных. Тем не менее подразделения начали набирать женщин с судимостью. В итоге выяснилось, что в одном из батальонов оказались беременные женщины, отбывающие наказание.

Ранее стало известно, что ВСУ отправляют на бойню в Димитров поваров и санитаров.