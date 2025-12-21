«Читаю книги, а не чаты»: новый тренер Костылевой о сотрудничестве

Тренер Федченко заявила, что ее не пугает ситуация вокруг фигуристки Костылевой

Новый тренер 14-летней фигуристки Елены Костылевой Софья Федченко призналась, что ее не пугает медийная активность, которую создают вокруг спортсменки. Ее слова приводит Sport24.

«Вообще не пугает. В свободное время я читаю книги, а не фигурнокатательные чаты. Это развлечение для родителей на трибунах», — заявила она.

Официально о прекращении совместной работы Плющенко объявил 21 декабря.

25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву, мать фигуристки, в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

Костылева-старшая после выступления дочери в Минске запретила ей участвовать в шоу Плющенко, а самого тренера обвинила в том, что он оставил фигуристку без зарплаты.

История начала приобретать серьезные обороты летом: в конце июня Костылева-старшая обвинила Плющенко в незаконном удержании своей дочери. Она записала два видео, в которых заявила, что Плющенко и его супруга Яна Рудковская удерживают несовершеннолетнюю фигуристку в своем доме против ее воли. На записи запечатлено так же, как Костылева-старшая сбегает от сотрудников полиции и просит о помощи.

Ранее мать фигуристки Костылевой заявила, что Плющенко подло и низко врет.