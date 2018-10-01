В МИД Ирана объяснили целесообразность поставок российских С-300 в Сирию

Заместитель внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи объяснил, почему сирийская сторона заинтересована в поставках российских зенитно-ракетных систем С-300. Об этом он сказал в интервью РИА «Новости».

По словам главы МИД Сирии Валида Муаллема, решение России о поставке зенитно-ракетной системы С-300 в Сирию оказалось своевременным шагом. Он подчеркнул, что С-300 — оборонительная, а не наступательная система, а потому она подходит для защиты воздушного пространства Сирии.

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«Я уверен, это будет полезно для безопасности Сирии и стабильности в этой стране», — сказал Аракчи.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки российских зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию уже начались.