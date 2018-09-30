Офицер США упрекнул в непрофессионализме бойцов ВСУ

Отставной капитан 1-го ранга военно-морских сил США Гарри Табах заявил, что проблемы со страховкой у солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются признаком «непрофессионализма». Своем мнение он выразил в эфире ObozTV.

В эфире телеканала анонимный украинский военный эксперт заявил, что солдаты ВСУ не получают страховых выплат в случае, если они допустили взрыв любого оружия и их признали виновными.

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«Если солдат неправильно использовал технику и пострадал из-за этого, это не совсем его вина, это вина его командиров – проблемы с дисциплиной или недоработки», — отреагировал на такое положение дел Табах.

Он подчеркнул, что если бы боец его взвода поехал домой непристегнутым и попал в аварию, то он счел бы себя виноватым в таком инциденте, так как в его подчинении находится недисциплинированный солдат.

«Тут нехватка профессионализма, профессионалов нет», — заключил Табах, комментируя ситуацию в рядах ВСУ.

Ранее сенат США одобрил увеличение военной помощи Украине.