Премьер-министр Молдавии призвал Россию вывести войска из Приднестровья

Премьер-министр Молдавии Павел Филип во время выступления на заседании Генассамблеи ООН обратился к России с призывом начать выводить войска с территории Приднестровья, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Также отмечается, что Филип приветствовал включение в актуальную повестку пункта о «Полном выводе иностранных военных сил с территории Республики Молдова».

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«Сегодня еще раз с этой трибуны мы обращаемся к России с призывом прекратить незаконные и провокационные действия и начать безусловно и без задержек процесс вывода военных сил и вооружения, согласно обязательствам, взятым на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году и в соответствии с обязанностями, которые накладывает международное право», — заявил Филип.

Он также подчеркнул, что Кишенев намерен искать политическое решение затянувшегося конфликта. Как полагает молдавский премьер, вывод российских войск поможет переговорам по реинтеграции Молдавии.

Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Приднестровья.