СМИ рассказали о проблемах американских авианосцев

Авианосцы США больше времени проводят в порту или находятся на ремонте, чем выполняют боевые задачи. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на Военно-морской институт США.

Кроме того, только 15% авианосцев в принципе были задействованы в 2018 году. Как отмечает издание, это худший показатель с 1992 года.

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Выяснилось, что проблемы с авианосцами начались несколько лет назад. Так, в период с 2000 по 2016 год из-за проблем с ремонтом американские авианосцы 1,3 тыс. эксплуатационных суток, что равняется семи полугодичным морским походам.

В добавок к этому, только половина истребителей ВМС США в настоящий момент боеспособны.

Business Insider подчеркивает, что проблемы с авианосцами США играют на руку Китаю и России, которые наращивают военно-морские силы.