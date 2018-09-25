МИД России ответил на критику США по поставкам С-300 в Сирию

В МИД России объяснили, что поставка комплексов С-300 в Сирию приведет к стабилизации ситуации в регионе. Об этом сказал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков, передает РИА «Новости».

Агентство отмечает, что ранее помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что идея Москвы поставить С-300 в Сирию приведет к «значительной эскалации» ситуации в Сирии.

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«На самом деле такие действия приведут к стабилизации региона, потому что мы при необходимости сможем закрыть воздушное пространство там, где нам это потребуется, и, прежде всего, будут защищены наши военнослужащие, которые осуществляют свой интернациональный долг по приглашению правительства Сирии», — сказал Ермаков.

По его словам, США лукавят, когда говорят, что оборонительные вооружения подрывают их национальную безопасность.

Ранее в Госдепе США также заявили, что поставка российского зенитного ракетного комплекса С-300 в Сирию повысит риски эскалации напряженности.