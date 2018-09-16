Ракетоносцы ТУ-160 пролетели через Северный полюс

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 совершили перелет с места постоянного базирования в аэропорт Анадырь. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что два бомбардировщика Ту-160 вылетели из аэропорта Саратовской области и пролетели около 8 тыс. км, после чего впервые сели на аэродроме Анадырь. Полет самолетов проходил над акваторией Северного Ледовитого океана, Восточно-Сибирского и Карского морей.

Реклама

В Минобороны добавили, что во время перелета экипажи Ту-160 выполнили попутную дозаправку в воздухе, а также отработали условные пуски ракет по наземным целям на полигоне в Республике Коми.

Ранее сообщалось, что два Ту-160 провели учения в Средиземном море.