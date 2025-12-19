Путин заявил о контроле России над большей частью Гуляйполя

Более половины территории города Гуляйполе в Запорожской области уже находятся под контролем российских войск. Об этом заявил президент Владимир Путин во время Прямой линии.

Глава государства объяснил, что город на две части делит река, а основная часть населенного пункта находится на правом берегу реки, где находится российская армия.

«Наши ребята переправились через реку, преодолели этот водный барьер, вошли в город <...>. Но вся группировка не связала себя боями за этот город», — отметил президент.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россиянине направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил, что стратегическая инициатива на СВО полностью перешла в руки армии РФ.