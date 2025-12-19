Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что после того, как российские войска освободили Курскую область от украинских военных, стратегическая инициатива в зоне спецоперации перешла в руки российских Вооруженных сил. Об этом глава государства сказал во время Прямой линии.

«Стратегическая инициатива на фронте полностью перешла в руки ВС РФ после того, как противник был вышиблен с Курской земли», — уточнил глава государства.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы вели бои с украинскими подразделениями в Курской области. В регионе был введен режим контртеррористической операции.

26 апреля текущего года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

Ранее в России анонсировали переход к «самому жесткому варианту» СВО.