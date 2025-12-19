Путин заявил, что российская армия наступает по всей линии боевого соприкосновения

Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, Вооруженные силы Украины (ВСУ) отходят. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин.

Глава российского государства отметил, что стратегическая инициатива полностью перешла к российским военнослужащим после того как ВСУ были «вышиблены» с курской земли.

«Это значит, что наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Где-то более быстрыми темпами, где-то медленнее, но по всем направлениям противник отходит», — сказал он.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россиянине направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

