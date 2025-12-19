Путин заявил, что Украина не готова к переговорам

Путин: Россия пока не видит готовности Украины к переговорам

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не видит готовности Украины к началу переговорного процесса. Об этом он сообщил в ходе Прямой линии.

По словам главы государства, конфликт на Украине начался еще с госпереворота в Киеве в 2014 году.

«Началось с госпереворота на Украине в 2014 году и с обмана по поводу возможного решения всех проблем мирным путем по результатам Минских соглашений», — сказал Путин.

При этом он отметил, что Россия фиксирует отдельные сигналы со стороны Украины о возможной готовности к диалогу. Однако, как подчеркнул Путин, на данный момент Москва не видит готовности Киева обсуждать территориальный вопрос.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее стало известно, сколько населенных пунктов ВС РФ взяли под контроль за неделю.