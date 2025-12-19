В России введут запрет на перевод осужденных-экстремистов в другие колонии

Совет Федерации в пятницу одобрил закон, который запрещает переводить осужденных экстремистов, иностранных граждан и лиц без гражданства из одной колонии в другую. Об этом сообщили на сайте верхней палаты.

Согласно документу, заключенные, в отношении которых есть сведения о приверженности идеологии экстремизма, а также иностранные граждане и лица без гражданства, будут направляться для отбывания наказания в исправительные учреждения, определяемые Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН). Перевод таких осужденных в другое учреждение того же типа допускается только по решению ФСИН.

Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

До этого «Известия» писали, что изменения затронут статьи 73 и 81 УИК РФ, касающиеся определения мест отбывания наказания и принципа пребывания осужденного в одном учреждении на протяжении всего срока. По данным издания, соответствующие поправки в Уголовно-исполнительный кодекс РФ, подготовленные Минюстом, были одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности 2 июня.

Ранее СФ одобрил закон об ужесточении наказаний за дезертирство для экс-заключенных.