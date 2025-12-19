Лукашенко заявил, что «Орешник» заступил на боевое дежурство

Ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе заседания Всебелорусского народного собрания, прямой эфир ведет агентство БелТА на YouTube-канале.

По словам главы государства, на боевое дежурство заступила «не одна машина», однако он не стал раскрывать их количество. «Сама пусковая установка — это белорусское производство», — добавил он.

Глава государства опроверг информацию, что орудие разместили в районе Слуцка. Лукашенко подчеркнул, что не хочет говорить, где был размещен «Орешник», однако данные о размещении, которые поступили в инфополе, являются «полной брехней».

18 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский ракетный комплекс «Орешник» с 17 декабря находится в стране и заступает на боевое дежурство. По словам Лукашенко, первые позиции комплекса уже оборудованы в Белоруссии.

