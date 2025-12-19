На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москва и Киев сегодня проведут обмен телами

Депутат Саралиев: Россия и Украина 19 декабря обменяются телами погибших
Координационный штаб Украины по обращению с военнопленными

Россия и Украина сегодня обменяются телами погибших военнослужащих, сообщил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев. Формат обмена он не стал раскрывать.

«Сегодня обмен телами — формат знаю, но не сейчас. По пленным переговоры идут», — сказал Саралиев.

Предыдущий обмен проводился 20 ноября. Тогда Россия передала Украине тысячу тел солдат ВСУ в рамках стамбульских договоренностей и получила 30 тел своих военных. До этого обмен телами погибших РФ и Украина проводили в октябре в формате 31 на 1000.

С начала года Москва и Киев провели серию встреч в Стамбуле. По итогам последней стороны согласились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Москва выразила готовность передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ и предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.

Ранее в Госдуме заявили, что остановка Киевом переговоров не повлияет на обмен пленными и телами.

