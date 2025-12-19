Мужчина побил мировой рекорд, распевая рождественские песни 42 часа подряд

Житель британского Глостера Дэйв Перчес побил мировой рекорд, распевая рождественские песни на протяжении 42 часов подряд, пишет New York Post.

Британец начал выступление в полночь в среду и завершил его в пятницу вечером, исполнив в общей сложности 684 песни. В его репертуар вошли рождественские хиты — от композиций Мэрайи Кэри до песен группы Wham!, включая «Last Christmas», «Jingle Bells» и «Step Into Christmas».

По словам Глостера, испытание оказалось не только вокальным, но и серьезным физическим вызовом. Примерно через 32 часа он был близок к тому, чтобы сдаться, испытывая галлюцинации из-за сильного недосыпа. Однако поддержка зрителей помогла ему продолжить выступление.

В течение всего марафона Дэйва поддерживали хор людей с деменцией, детский хор, а также местные жители. С ростом аудитории, как отметил Перчес, у него появлялся новый прилив адреналина.

Согласно правилам, певцу разрешалось делать перерыв не более пяти минут в час. Также существовала возможность петь непрерывно четыре часа, получив за это 20-минутный отдых. Между песнями допускалась пауза не более 20 секунд. Глостер отметил, что опыт многолетней работы певцом — в театре и на круизных лайнерах — помог ему выдержать нагрузку.

