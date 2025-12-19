На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина побил мировой рекорд, распевая рождественские песни 42 часа подряд

NYP: британец 42 часа подряд пел рождественские песни и установил рекорд
true
true
true
close
Liz Tonkin/SWNS

Житель британского Глостера Дэйв Перчес побил мировой рекорд, распевая рождественские песни на протяжении 42 часов подряд, пишет New York Post.

Британец начал выступление в полночь в среду и завершил его в пятницу вечером, исполнив в общей сложности 684 песни. В его репертуар вошли рождественские хиты — от композиций Мэрайи Кэри до песен группы Wham!, включая «Last Christmas», «Jingle Bells» и «Step Into Christmas».

По словам Глостера, испытание оказалось не только вокальным, но и серьезным физическим вызовом. Примерно через 32 часа он был близок к тому, чтобы сдаться, испытывая галлюцинации из-за сильного недосыпа. Однако поддержка зрителей помогла ему продолжить выступление.

В течение всего марафона Дэйва поддерживали хор людей с деменцией, детский хор, а также местные жители. С ростом аудитории, как отметил Перчес, у него появлялся новый прилив адреналина.

Согласно правилам, певцу разрешалось делать перерыв не более пяти минут в час. Также существовала возможность петь непрерывно четыре часа, получив за это 20-минутный отдых. Между песнями допускалась пауза не более 20 секунд. Глостер отметил, что опыт многолетней работы певцом — в театре и на круизных лайнерах — помог ему выдержать нагрузку.

Ранее в Кении женщина три дня обнималась с деревом и поставила рекорд.

