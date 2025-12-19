По итогам прямой линии Путина будет сформирован перечень поручений

По итогам прямой линии президента России Владимира Путина будет сформирован перечень поручений. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Всегда содержание и прямой линии, и пресс-конференции тщательно анализируется, и потом на основе этого формулируется перечень поручений главы государства», — сказал он.

По словам представителя Кремля, «Народный фронт» продолжит работу в течение года, «чтобы каждое обращение граждан получило отклик».

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Песков уточнил число обращений граждан, поступивших на прямую линию с Путиным.