Песков заявил, что Путину регулярно передают подборки вопросов к прямой линии

Песков: Путин при подготовке к прямой линии получает подборки массива вопросов

Подборки массива вопросов регулярно передаются президенту РФ Владимиру Путину в ходе подготовки к прямой линии и большой пресс-конференции. Об этом в эфире Первого канала рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент имеет возможность знакомиться с подборками массива вопросов, которая регулярно ему передается, докладывается. Главная цель — ознакомить его с максимальной палитрой тем, которую затрагивают граждане», — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что благодаря этому глава государства получает понимание о том, какие вопросы волнуют россиян.

19 декабря Путин проведет большую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Начало запланировано на 12:00 мск. С раннего утра у места проведения мероприятия — перед входом в Гостиный двор в Москве — собрались журналисты. Сотрудников СМИ с аппаратурой начали пропускать в здание заранее, чтобы они успели подготовиться к эфиру.

Как рассказал Песков, российский лидер готовился к мероприятию в течение нескольких дней, работая до глубокой ночи.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» показал обстановку внутри Гостиного двора в Москве перед прямой линией с Путиным.