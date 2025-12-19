На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков заявил, что Путину регулярно передают подборки вопросов к прямой линии

Песков: Путин при подготовке к прямой линии получает подборки массива вопросов
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Подборки массива вопросов регулярно передаются президенту РФ Владимиру Путину в ходе подготовки к прямой линии и большой пресс-конференции. Об этом в эфире Первого канала рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент имеет возможность знакомиться с подборками массива вопросов, которая регулярно ему передается, докладывается. Главная цель — ознакомить его с максимальной палитрой тем, которую затрагивают граждане», — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что благодаря этому глава государства получает понимание о том, какие вопросы волнуют россиян.

19 декабря Путин проведет большую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Начало запланировано на 12:00 мск. С раннего утра у места проведения мероприятия — перед входом в Гостиный двор в Москвесобрались журналисты. Сотрудников СМИ с аппаратурой начали пропускать в здание заранее, чтобы они успели подготовиться к эфиру.

Как рассказал Песков, российский лидер готовился к мероприятию в течение нескольких дней, работая до глубокой ночи.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» показал обстановку внутри Гостиного двора в Москве перед прямой линией с Путиным.

Все новости на тему:
Прямая линия с Путиным — 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами