Началась прямая линия с Путиным

В Москве в Гостином дворе началась совмещенные большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным.

В прямом эфире российский лидер подведет итоги уходящего 2025 года и ответит на вопросы граждан и журналистов, отобранные группой волонтеров и специалистами. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Екатерина Березовская и Павел Зарубин.

Сбор вопросов граждан для прямой линии стартовал 4 декабря и будет продолжаться в течение всего мероприятия. Всего было получено более 2 млн обращений к президенту. Их расшифровкой, как и в 2024 году, будет заниматься GigaChat.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал беспрецедентным рост интереса молодежи к главе государства и его повестке дня в текущем году. По его словам, в 2024 году такого не наблюдалось. Песков подчеркнул, что количество обращений молодых людей к прямой линии с Путиным в 2025 году оказалось на 10% больше по сравнению с прошлым годом.

Ранее Путин исполнил мечты детей, обратившихся на прямую линию.