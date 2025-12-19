На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко рассказал о возможностях Белоруссии улучшить комплекс «Полонез»

Лукашенко: Белоруссия в ближайшие годы улучшит ракетный комплекс «Полонез»
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Белоруссия в течение ближайших лет рассчитывает модернизировать ракетный комплекс «Полонез». Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания, передает ТАСС.

«Его надо усовершенствовать, потому что ситуация очень изменилась. Средства радиоэлектронной борьбы мощнейшие», — уточнил политик.

По его словам, ракету необходимо защитить от средств радиоэлектронной борьбы, чтобы она была еще более точная. Лукашенко уточнил, что последний вариант «Полонеза» был сконструирован белорусскими инженерами.

В августе госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович заявил, что власти Белоруссии изучают возможность оснащения ракетного комплекса «Полонез» ядерными боеголовками.

18 декабря Лукашенко заявил, что российский ракетный комплекс «Орешник» с 17 декабря находится в стране и заступает на боевое дежурство. По словам белорусского лидера, первые позиции комплекса уже оборудованы в Белоруссии.

Ранее сообщалось, что российский ракетный комплекс «Орешник» готовят к заступлению на боевое дежурство в Белоруссии.

